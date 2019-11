Buurt Rotterdam beeft na dodelijke schietpartij

Hulpverleners drommen samen rond het slachtoffer van de dodelijke schietpartij, woensdagavond in de Rotterdamse Putsebocht. Ⓒ AS Media

Rotterdam - De buurt reageert geschokt op de moord van een man op de Putsebocht in Rotterdam-Zuid. De precieze toedracht en het motief van de moord zijn nog een mysterie. Het politieonderzoek is in volle gang. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog onbekend.