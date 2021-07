Waarom wel een rookvrije generatie en geen drugsvrije generatie?

In narcostaat Nederland is het tegenwoordig normaal dat een drugsdealer eerder voor je deur staat dan een pizzakoerier. Maar waar heeft deze normalisering van drugs toe geleid? Ben je als drugsgebruiker verantwoordelijk voor de vreselijke afrekeningen in het criminele circuit? En wat moet de overheid doen, alle drugs legaliseren of juist keihard optreden om de normalisering tegen te gaan? Dat bespreken vier jonge journalisten in een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T.