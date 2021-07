Grapperhaus: extra beveiligingsmaatregelen na aanslag De Vries

De verscherpte of extra maatregelen zijn genomen in afwachting van het onderzoek naar de „omstandigheden van deze uitermate schokkende gebeurtenis”, schrijft de minister. „Ik kan niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek, maar deze verschrikkelijke daad raakt aan het fundament van onze rechtsstaat en onze vrije samenleving. Dit is een enorme klap, en raakt de beroepsgroep van journalisten in het bijzonder”, aldus Grapperhaus.

Naar aanleiding van de complexere en extremere zaken en vanwege het toegenomen geweld tegen ambtsdragers, advocaten en journalisten is al eerder besloten dat de organisatie rond bewaken en beveiligen wordt uitgebreid. De eerste fase van de uitbreiding, zowel in materiaal als personeel, wordt volgens de minister op dit moment uitgevoerd. Daarnaast komt een commissie uiterlijk op 1 oktober met een advies over de toekomstige inrichting van het ’bewakings- en beveiligingsstelsel’.