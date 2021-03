Entertainment

Hilariteit op Twitter om bondscoach-misser Jesse Klaver

Even leek het erop dat Jesse Klaver tijdens het RTL-verkiezingsdebat een heuse voetbalprimeur had, maar niets is minder waar. In zijn betoog over diversiteit haalde de leider van GroenLinks namelijk Ronald Koeman en Frank de Boer door elkaar. Dit, uiteraard, tot grote hilariteit van twitterend Neder...