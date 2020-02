Hartverscheurend drama in Idlib

Vluchtelingen vormen een file in Atme, een Syrische plaatsje vlakbij de grens met Turkije. Ⓒ Foto AFP

DAMASCUS - Door het geweld in Idlib slaan elke minuut vijf kinderen op de vlucht. Dag in, dag uit. Zij worden door luchtaanvallen en grondoperaties de vrieskou in gedreven, vaak zonder jas en goede schoenen. Volledig verstoken van hulp.