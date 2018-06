Kabinet verder met plan voor aftappen kabel

Het gaat om internet maar ook om het mobiele telefoonverkeer, dat via masten op de kabel terechtkomt. Doel van de extra bevoegdheden is om dreigingen van terrorisme of zware misdaden beter en sneller in kaart te brengen. De onderschepping geeft alleen inzicht in bijvoorbeeld de nummers die met elkaar in contact staan. De inhoud van de communicatie is dan nog niet getapt. Daar kan later gericht toe worden besloten.

Een meerderheid van de Tweede Kamer kan zich vinden in de contouren van het plan van de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie). Plasterk hoopt dat hun voorstel in april voor advies naar de Raad van State kan. Daarna zal de Kamer zich erover buigen.

De meeste fracties in de Kamer zijn wel bezorgd over de mogelijke aantasting van de privacy en willen zeker weten of er voldoende waarborgen zijn om dit te voorkomen. Plasterk benadrukte dat het toezicht op zijn besluiten wordt versterkt.

Hennis zei dat de Nederlandse veiligheidsdiensten „doof en blind” zijn geworden en dat de wet snel moet worden aangepast. Het CDA ergerde zich aan deze „dramatische en theatrale” toon van de minister. De Kamer drong aan op grote zorgvuldigheid bij de uitwerking van het plan.