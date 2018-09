Samsom wil minder gas na druk uit Groningen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft besloten de gaswinning de eerste helft van dit jaar te beperken tot 16,5 miljard kuub. Op 1 juli bekijkt hij of deze over het hele jaar kan worden ingeperkt tot 35 miljard kuub, in plaats van de eerder aangekondigde 39,4 miljard kuub.

Het nieuwe inzicht bij Samsom kwam na een dag van paniek binnen de partij. In Groningen keerde een groeiend aantal lokale PvdA’ers zich tegen het standpunt van hun landelijke partijgenoten. Zo dreigde PvdA-voorzitter Redeker van de gemeente Ten Boer de Statenverkiezingen te saboteren als zijn partijgenoten in de Tweede Kamer niet voor een verdere reductie zouden pleiten. „Dan kan ik niemand oproepen om PvdA te stemmen”, waarschuwde hij.

Ook de Groningse PvdA-lijsttrekker Moorlag balde zijn vuist. Hij zei niet te begrijpen waarom de landelijke PvdA maandag zijn steun had uitgesproken aan minister Kamp (Economische Zaken). De VVD-bewindsman houdt het liefst vast aan een jaarproductie van 39,4 miljard kuub, maar besloot maandag om de gasproductie voor het eerste halfjaar tijdelijk te verlagen naar 16,5 miljard kuub. Moorlag is daar niet blij mee. „De onzekerheid zit na 1 juli, daar moet de Tweede Kamer uitsluitsel over geven. Ik verwacht dat men uitspreekt dat het niveau van 16,5 miljard kuub in de rest van het jaar moet worden vastgehouden en dat de jaren erna de productie nog verder omlaag gaat”, aldus de boze PvdA’er.

Luttele uren later ging Samsom door de pomp. Op een bijeenkomst in Groningen voor bètastudenten zei hij het eens te zijn met zijn rebellerende partijgenoten. „We hebben het veiligste scenario afgesproken: 39,5 of 35 miljard kuub gas. Dan snapt iedereen wat het veiligst is. Het is ondenkbaar dat we straks meer gaan winnen.’’

Voor de PvdA staat er in Groningen heel wat op het spel. Bij de Statenverkiezingen in maart vrezen de sociaaldemocraten in het doorgaans ’rode Noorden ’voor de toorn van de kiezer.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met Kamp over de gaswinning in Groningen.