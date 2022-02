Scheuren ontdekt in delen van stuw bij Roermond

Ⓒ Rijkswaterstaat

ROERMOND - In delen van de stuw in de Maas bij Roermond zitten scheuren, meldt Rijkswaterstaat. De scheuren werden ontdekt tijdens een duikinspectie, nadat er in januari schade was ontstaan aan de stuw.