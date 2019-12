Sinterklaasactie voor Jan (32) om nietsontziend UWV: ’Hartverwarmend’

De 32-jarige Jan „werkt al 12,5 jaar naar grote tevredenheid bij een supermarkt tegen een aangepast loon”, aldus begeleider Kees den Oudendammer in de ingezonden brief naar de Volkskrant. „Bij dit jubileum hoort een extraatje in geld, maar helaas, het UWV is ook op je feestje en houdt dit extraatje in op je uitkering: weg is je verlangen om iets extra’s te kunnen doen hetgeen je inkomen normaal niet toelaat.”

De bewindvoerder maakt daarbij nog een subtiele verwijzing naar de „ruimhartige regelingen inzake wachtgeld” voor politici die sowieso al het veelvoudige van „deze hardwerkende jongeman” verdienen.

Opiniemaker Sywert van Lienden las de brief en nam contact op met de supermarktmedewerker. Ook weblog GeenStijl ondersteunt het initiatief. „Vandaag is ’t Sinterklaas, maar laten we er dit jaar #SinterJan van maken. Zodat we samen iets doen voor de licht verstandelijk beperkte Jan”, twittert hij. „Een verstandelijke beperkte man z’n salaris afpakken na jaren trouwe dienst in de supermarkt is niet eerlijk.”

Inmiddels heeft Van Lienden tal van ’hartverwarmende reacties’ binnen. Zo geeft een lokale ondernemer een telefoon weg aan Jan en is hij door de NS uitgenodigd om de laatste rit van een specifieke trein mee te maken. Ook zijn er „heel veel mensen met kleine donaties die samen behoorlijk optellen. M’n hart gloeit!”