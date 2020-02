Politie deelt nieuw aanknopingspunt in affaire bombrieven

De afperser gebruikt op zijn meest recente enveloppen het niet-bestaande bedrijf ’Skysence Trading’, meldt de politie in Amsterdam. De politie roept mensen op die de naam iets zegt zich te melden.

Als adres op de bombrieven werd een bestaande postcode en huisnummer in Den Haag gebruikt. Dit adres kan volgens de politie niet in verband worden gebracht met de bombrieven en wordt vanwege de privacy van de personen op het adres niet gedeeld.

Volgens de politie was afpersing het motief voor het versturen van de brieven. De verzender heeft een bedrag in bitcoins geëist. Als betaling uitblijft worden er nieuwe brieven met explosieven verstuurd. Om welk bedrag het gaat blijft geheim, omdat bekendmaking het onderzoek kan schaden.

In de afpersingsbrief werd de geadresseerde bedreigd en een betaling van een bedrag in bitcoins geëist. De hoogte van dit bedrag varieerde per bedrijf. Opvallend is dat de afperser de bombrief iedere keer eindigde met een rij leestekens. Hij of zij gebruikte consequent in elke brief een hele rij kleine streepjes met in het midden twee schuine strepen. Mogelijk is dit een handelsmerk dat de afperser vaker gebruikt in andere brieven of e-mails.

In de bombrieven zat een snel brandbare substantie. De substantie was in alle gevallen geplaatst in een wit papieren zakje (circa 9 x 10 cm) met daarop een afbeelding van een pengetekend historisch stadsaanzicht van Delft.