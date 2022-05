Hoekstra: ’Ga niet vechten in de rij op Schiphol’

Het kabinet ’dringt aan op een snelle oplossing’ van de chaos op Schiphol bij de directie van de luchthaven. Dat zegt Hoekstra, die woensdag premier Mark Rutte verving bij de wekelijkse persconferentie van de minister-president. „Wat we allemaal zien, is dat Schiphol niet voldoet aan de verwachtingen en het beeld dat veel Nederlanders van Schiphol hebben. Ik ben erop gebrand dat we zo snel mogelijk die positie hernemen.”

Hoewel de chaos nog altijd groot is, roept Hoekstra reizigers op zich te gedragen. „Ik snap de frustratie van mensen die vijf uur in de rij hebben gestaan en daardoor soms helemaal niet meer met vakantie kunnen. Tegelijkertijd is dat nooit reden om dan op de vuist te gaan met de buurman. Laten we ons ook daar gewoon beheersen.”

Ingrijpen

Het kabinet wil op dit moment niet hard ingrijpen bij Schiphol, ook al is de Staat grootaandeelhouder van de luchthaven. „Ik vind het onze rol om aan te dringen op een snelle oplossing. Het is aan Schiphol om daar wat mee te doen.” Volgens Hoekstra heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur) – die met corona thuiszit – regelmatig contact met Schiphol-baas Dick Benschop. „Harbers zit er bovenop”, aldus Hoekstra.

Minister Harbers zei eerder de problemen op Schiphol ’heel vervelend’ te vinden. Bij een bezoek aan de luchthaven begin deze maand gaf hij aan dat Schiphol – net als andere bedrijven – veel last heeft van een personeelstekort. „Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om er alles aan te doen dat je basisproduct, het afhandelen van passagiers en vliegtuigen, weer de kwaliteit krijgt die we van Schiphol gewend zijn”, aldus Harbers. „Dit moet niet stelselmatig gebeuren.”