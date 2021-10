Nader onderzoek naar ’bodemverstoringen’ bij zoektocht Sumanta

Verslaggever Robert Vinkenborg is in Hoorn. Volg de zoektocht via zijn tweets onderaan dit artikel .

Voorlichter Wendy Boudewijn van de politie Noord-Holland-Noord bevestigt dat een aantal plekken in het zoekgebied aanleiding geven om nader te onderzoeken: ,,Dat wil natuurlijk niet automatisch zeggen dat er resten van Sumanta liggen. Bodemverstoringen kunnen tal van oorzaken hebben, maar elke spoortje nemen we serieus.’’

Naar schatting 150 vrijwilligers, politiemensen, speurhonden en archeologen doen vrijdag na een week zoeken een ultieme poging het lichaam te vinden. Nog nooit is er zo dicht bij het huis van moordverdachte Manodj B. gezocht. De woning aan de Zevenster, waar de studente inwoonde, ligt ongeveer drie kilometer van het zoekgebied. Justitie verdenkt de gehuwde Manodj B. ervan Sumanta te hebben vermoord nadat ze voor de tweede keer zwanger van hem was.

Nieuwe informatie en gegevens van Google data gekoppeld aan de telefoon van Manodj B. geven aanleiding tot de mega-zoekactie van deze week. Omdat er een ruime marge kan zitten in de nauwkeurigheid van de plek waar de telefoon van B. heeft aangestraald, is het zoekgebied uitgebreid. Er worden vrijdag ruim honderd vrijwilligers van het Veteranen Search Team, dat vooral bestaat uit oud-militairen, verwacht bij de zoekactie. Velen deden al mee aan eerdere zoekacties naar Sumanta waaronder die in het Robbenoordbos 1,5 jaar geleden. De ouders van de verdwenen studente volgen vanuit Suriname in grote spanning de zoekacties naar hun dochter.