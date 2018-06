Bussemaker wil door met herdenking slavernij

Ze reageerde daarmee dinsdag in de Tweede Kamer op zorgen van de PvdA. Die waren ontstaan door mediaberichten dat de subsidie zou stoppen na 2016.

Maar volgens Bussemaker moet de politiek nu eenmaal nog spreken over de subsidie. Zelf zei ze „zeer te hechten” aan de herdenking van de slavernij, omdat dit „helaas een onderdeel is van onze geschiedenis”. In mei stuurt ze haar voorstel naar de Tweede Kamer.

De minister kon zich niet vinden in een plan van de Groep Kuzu/ ztürk om van het gebouw Koloniën, een onderdeel van de Tweede Kamer, een museum voor slavernij te maken. Volgens haar besteden meerdere musea hier al aandacht aan en dat vindt ze „ambitieuzer”.