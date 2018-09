Scheepstouw voor katten in nood

Vanmorgen werd er maar liefst zevenhonderd meter afgeleverd in Alkmaar. Dit was gedoneerd door het bedrijf DFDS Seaways en DFDS Logistics. Het touw is afkomstig van een van hun schepen en het werd met veel enthousiasme ontvangen door Ilonka en Kittty, de twee vrijwilligers van Kat in de Gracht.

De scheepstouwen worden opgehangen op de gevaarlijkste plekken, die via www.katuitdegracht.nl worden aangemeld. Ze bieden als zogenaamde kattenklimtouwen een ontsnappingsroute uit het water indien een kat (of een ander dier) in het water valt. Er hangt al zo’n zeshonderd meter scheepstouw van DFDS Seaways aan hoge kademuren.