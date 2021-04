Man (40) opgepakt na brandstichting moskee in Gouda

Het terrein waar de moskee in aanbouw staat is afgesloten en ligt aan de Antwerpseweg. De brand woedde bij een open gedeelte onder de moskee in aanbouw, waar onder meer bouwmaterialen liggen. De brand veroorzaakte schade aan het pand. Er is aangifte gedaan van brandstichting.

De man die is aangehouden heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is bij de politie en de hulpverleningsinstanties bekend vanwege verward gedrag.. Hij kon worden aangehouden op aanwijzing van een getuige. Agenten roken een brandlucht rondom de man.

Schrik

Fouad Khouakhi, secretaris van de moskee, vraagt zich bij Omroep West af: „Wie heeft het gedaan en waarom?” Hij zegt tegen de regio-omroep dat de gemeenschap geschokt is door de brand. „Ze rijden langs om te kijken hoe het ermee staat. Ze zijn bezorgd en we krijgen veel steun van de mensen”, citeert Omroep West hem. „Ik heb al vaker gezegd dat er aanslagen worden gepleegd op moskeeën en dit is er weer een voorbeeld van. De schrik zit er goed in. Auto’s met bezorgde mensen rijden af en aan.”

Naast de brand bij de moskee in Gouda hebben verschillende moskeeën in Nederland vrijdag een dreigbrief gekregen. In de envelop zat een luier met daarop de tekst ’paascadeau voor onze jankerds in de maatschappij’. Dat zegt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) tegen de NOS. Volgens de organisatie zijn de brieven zeker bezorgd bij de moskeeën in Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede. De organisaties achter de moskeeën hebben aangifte gedaan.