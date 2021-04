Man aangehouden na brandstichting moskee in Gouda

Het terrein waar de moskee in aanbouw staat is afgesloten en ligt aan de Antwerpseweg. De brand woedde bij een open gedeelte onder de moskee in aanbouw, waar onder meer bouwmaterialen liggen. De brand veroorzaakte schade aan het pand. Er is aangifte gedaan van brandstichting.

De man die is aangehouden heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is bij de politie en de hulpverleningsinstanties bekend vanwege verward gedrag.. Hij kon worden aangehouden op aanwijzing van een getuige. Agenten roken een brandlucht rondom de man.