Hoogste aantal nieuwe coronapatiënten van dit jaar opgenomen

Momenteel liggen 1952 mensen die besmet zijn met het virus in het ziekenhuis. Per saldo zijn dat er 32 meer dan een dag eerder, zo blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Veruit de meeste mensen die nu met Covid-19 in het ziekenhuis liggen, worden behandeld op verpleegafdelingen. Op de intensive cares is het cijfer al weken relatief laag en stabiel. Daar lagen dinsdag 156 coronapatiënten.

Druk op zorg

Het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is nu het hoogst sinds eind december vorig jaar. Een belangrijk verschil is dat destijds zo'n 500 van de patiënten op de ic lagen. De heersende omikronvariant van het coronavirus maakt mensen zelden zo ziek dat ze op de ic belanden.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis worden opgenomen en patiënten die voor iets anders in het ziekenhuis liggen, maar toevallig ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit, want al deze patiënten moeten in isolatie worden verpleegd en dat legt veel druk op de zorg.