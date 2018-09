Mooi weer met carnaval

We danken de betere omstandigheden aan een omvangrijk hogedrukgebied. Dat is nu op doorreis van Engeland via Nederland naar het oosten van Europa. Daar wordt het opgesplitst in twee kernen. Later gaat koude lucht zich in beweging zetten boven Rusland. Bij ons is een zuidelijke tot zuidoostelijke stroming aan de orde. De komende dagen wordt het door aflandige wind stilaan wat kouder. De temperaturen komen in de nachten dichtbij en vanaf morgen weer wat onder nul. Veel meer dan lichte vorst is het niet. Overdag gaat het kwik naar 6 graden. Tegen het weekeinde loopt de temperatuur bij behoorlijk wat zonneschijn weer wat op. Het carnaval belooft anti-winters te worden en het blijft droog.

In het oosten van de Verenigde Staten kampt men voor de derde keer in korte tijd met extreem winterse omstandigheden. In New York en Boston sneeuwt het bijna onafgebroken. In Boston viel in drie weken tijd anderhalve meter sneeuw, een record. Scholen zijn verlaten, het wegverkeer is lamgelegd en iedereen wordt aangeraden binnen te blijven. De komende dagen dalen de temperaturen verder naar 20-30 graden onder nul.