Discotheek in Goes ontruimd vanwege brand

Feestgangers kwamen buiten in de regen te staan door een brand binnen in de discotheek. Ⓒ Provicom

GOES - Een discotheek in Goes is ontruimd omdat aan de achterzijde van het pand brand was uitgebroken. In El Toro aan de Oude Vismarkt moesten zaterdagnacht ongeveer 400 mensen naar buiten.