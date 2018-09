Nieuwe hervormingen voor NSA

Obama deed de uitspraken na afloop van een gesprek met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Witte Huis. De VS werden vorig jaar in verlegenheid gebracht toen aan het licht kwam dat de NSA telefoons afluisterde in onder meer Duitsland. Zo zou ook de telefoon van Merkel zijn getapt, volgens documenten die via klokkenluider Edward Snowden naar buiten kwamen. Bewijzen werden er echter niet voor gevonden.

