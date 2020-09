Fysiek weerbare jongeren lijden wel degelijk onder coronacrisis

Amsterdam - Het is vandaag Prinsjesdag en de plannen zijn, naar goede jaarlijkse traditie, al uitgelekt. Mooie woorden over stijgende koopkrachtplaatjes en wat meer ruimte voor iedereen verhult niet de wrange boodschap dat er nog flinke klappen aan zitten te komen in de coronacrisis. Klappen die niet evenredig zullen worden opgevangen.