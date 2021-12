Wintersporter krijgt te maken met Oostenrijkse ’lappendeken’ aan regels

Dat laat het Oostenrijkse toerismebureau weten naar aanleiding van een bijeenkomst tussen de regering, de vertegenwoordigers van de Bundesländer en vakspecialisten. Die bepaalden hoe het verder moest met de coronaregels in het land nu de lockdown zondag afloopt.

„De Bundesländer kunnen en zullen bovenop de door de regering vastgestelde regels voor hun eigen gebieden nog verdergaande maatregelen bepalen als zij dat nodig vinden. Er blijven na afloop van de lockdown dus strenge regels gelden die regionaal sterk verschillen”, laat Thiebout van den Bergh van het toerismebureau weten.

Niet-gevaccineerden

Oostenrijkse media spreken al over een ’lappendeken van regels’. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in Tirol de hotels komende zondag weer openen, maar dat het Salzburgerland daar nog mee wacht tot de 17e. Wenen opent dan weer de deuren van hotels op de 20e van december.

Tegelijk zijn bepaalde maatregelen dan weer wel generiek. Zo is een avondklok ingesteld op elf uur ’s avonds en is een FFP2-masker verplicht in vrijwel alle binnenruimtes. Dat de lockdown afloopt geldt overigens niet voor niet-gevaccineerden. Zij worden nog altijd geweerd uit restaurants, hotels en skiliften.

„De Bundesländer kunnen daarbovenop dus strengere regels instellen als de situatie daarom vraagt. Onze bedrijven zijn echter goed voorbereid, en de gezondheid van onze gasten en medewerkers staat voorop. Het winterseizoen kan in ieder geval plaatsvinden”, aldus minister van Toerisme Elisabeth Köstinger.

Daarvoor hebben veel Nederlanders wel een boosterprik nodig. Vanaf 3 januari kun je nergens meer naar binnen met je Janssenprik, en de ’houdbaarheid’ van andere prikken is vastgesteld op 9 maanden. Wie dus in mei volledig gevaccineerd was, kan komende februari geen Oostenrijks restaurant in. Testen heeft dankzij het 2G-beleid geen zin meer, want ook daarmee kom je niet binnen.