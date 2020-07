Trump stuurt meer federale agenten op pad

Trump, die vindt dat sommige (Democratische) burgemeesters niet adequaat reageren op de gewelddadigheden, gaat de zogenoemde Operation Legend uitbreiden. Hij noemde onder andere de stad Chicago en verklaarde dat zijn regering „er niet bij zal staan te kijken” hoe het geweld in die stad groeit. Ook gaan er troepen naar Albuquerque in de staat New Mexico.

De federale agenten moeten de lokale politie steunen in de strijd tegen geweld maar hun inzet is bepaald niet overal welkom. Zo riep de burgemeester van Portland afgelopen weekeinde Trump op om zijn agenten terug te halen naar hun gebouwen die ze horen te beschermen of helemaal weg te halen uit de stad. Aanleiding was een serie arrestaties door de agenten tijdens demonstraties tegen racisme en politiegeweld. De agenten droegen militaire kledij en het was voor het publiek niet duidelijk van welk onderdeel ze waren. Volgens getuigen gingen zij daarbij nogal hardhandig te keer.

Ook de burgemeester van Chicago Lori Lightfoot heeft Trump opgeroepen geen federale troepen te sturen.

’Straatagenten’

„Vandaag kondig ik een uitbreiding aan van de federale wetshandhaving in Amerikaanse gemeenschappen die worden geplaagd door gewelddadige criminaliteit”, zei Trump. „We hebben geen keus en moeten betrokken raken. Het bloedvergieten moet eindigen, het bloedvergieten zal eindigen.”

Minister van Justitie William Barr verklaarde dat de federale agenten als „straatagenten” zullen fungeren die „moorden oplossen en gewelddadige bendes neerhalen.”

Black Lives Matter

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd bij zijn arrestatie in mei heeft in veel steden in de VS de spanningen enorm doen toenemen. In diverse steden liepen demonstraties tegen politiegeweld uit op gewelddadigheden en plunderingen. De rust is op vele plaatsen nog niet teruggekeerd.