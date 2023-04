Japanse premier geëvacueerd na explosie tijdens toespraak

Kishida was net aan zijn toespraak begonnen na een rondleiding door een vissershaven in de stad toen het incident plaatsvond. Een man gooide vanuit een menigte van enkele honderden mensen een rookbom naar de premier. Daarna was het geluid van een luide explosie te horen en was er rookontwikkeling.

Kishida zocht dekking en bleef ongedeerd, meldde staatsomroep NHK. Er zou niemand gewond geraakt zijn en er zou ook geen schade zijn aangericht. Agenten overmeesterden een man terwijl mensen het gebied ontruimden. Overheidsbronnen hebben bevestigd dat een 24-jarige man is gearresteerd. Over een mogelijk motief is nog niks bekend.

Kishida gaf de toespraak om campagne te voeren voor een partijgenoot. Na het incident hervatte hij de campagne.

Japan kent relatief weinig gewelddadige criminaliteit en heeft strikte wapenwetten. Toch werd het land in juli 2022 opgeschrikt door de moord op voormalig premier Shinzo Abe, die werd neergeschoten tijdens een toespraak op een campagne-evenement. De veiligheidsmaatregelen zijn sindsdien opgeschroefd.

Het incident vindt plaats op het moment dat ministers van G7-landen bijeenkomen in Japan. Op zaterdag vergaderen de ministers van Klimaat en Energie in Sapporo in het noorden van Japan. Op zondag komen de buitenlandministers bijeen in Karuizawa. Volgende maand komen de regeringsleiders van de G7 bijeen in Hiroshima.

