Advocaten kroongetuige: weinig vertrouwen onderzoek moord De Vries

De frustratie en woede was vooral bij Peter Schouten, maar ook bij zijn collega Onno de Jong, zichtbaar en hoorbaar. De raadsmannen eisen een volledig onafhankelijk onderzoek, waarin duidelijk moet worden hoe het kan dat de beveiliging van Peter R. de Vries tekortschoot. Ook de dood van Redouan, de broer van de kroongetuige, en advocaat Derk Wiersum, moeten daarin worden meegenomen. ,,Het Marengo-proces is met bloed doordrenkt”, zei Schouten.

Onafhankelijk onderzoeksteam

Ze willen dat er een volledig onafhankelijk onderzoeksteam wordt aangesteld, waar de staat in een commissie vooralsnog personen wil aanstellen die juist een band met de overheid hebben of hebben gehad. Zo heeft demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus het voornemen om Tjibbe Joustra, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, aan te stellen als voorzitter van de commissie. De NCTV is verantwoordelijkheid voor veiligheidszaken in dit soort situaties, zo gaf De Jong aan.

,,We zijn wel gehoord, maar niet begrepen”, zei Schouten over het gesprek dat De Jong en hij hadden met secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Dick Schoof. ,,De feiten moeten boven water komen, en als er sprake was van falen, moeten de personen die daarvoor verantwoordelijk waren ter verantwoording worden opgeroepen.”

Appje

Schouten refereerde aan een appje dat 1 maart werd gestuurd door een veiligheidsdeskundige. ,,De tekst die daarin stond luidde dat de actuele info ’niet leidt tot een ander dreigingsbeeld’ voor ons.” Het was toen al bekend dat er een dodenlijst was opgesteld.

Vier maanden later, gaf hij aan, werd Peter R. de Vries neergeschoten, in hartje Amsterdam nadat hij de studio van RTL Boulevard had verlaten en naar zijn auto liep. ,,We willen weten welke concrete info er was nadat die dodenlijst was verschenen. Of er voldoende aanleiding was om ervan uit te gaan dat ons leven groot gevaar liep.”

De overheid heeft grote fouten gemaakt, is hun conclusie. ,,Peter vond het bespottelijk dat hem niet werd verteld op basis van welke informatie hij op die lijst stond”, zei Schouten.

Niet geluisterd

,,Zelfs nu wordt er nog niet naar ons geluisterd.” De voorstellen van het duo zijn nauwelijks gehonoreerd, waardoor er sprake is van een patstelling.

Dat Peter R. de Vries geen strikte persoonsbeveiliging wilde, erkende Schouten. ,,Maar hij voerde wel gesprekken over het soort beveiliging dat hem wel kon worden aangeboden.” De advocaten wilden niet uitspreken dat ze hun medewerking aan het onderzoek staken als er niets met hun eisen worden gedaan.

Reactie ministerie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt in een reactie dat aan de advocaten is voorgelegd om een door hen gewenste hoogleraar strafrecht aan het onderzoeksteam toe te voegen. Ook benadrukt het ministerie vertrouwen te hebben dat de commissie Joustra hun werk onafhankelijk en kritisch zal verrichten. De minister zal over de uitkomsten en aanbevelingen van de commissie verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer.