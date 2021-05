Israëlische raket belandt in bed in Gaza en gaat niet af

Palestijnse explosievenexperts proberen de Israëlische raket onschadelijk te maken nadat deze was neergestort in een huis in Khan Younis. Het ding werd met een kraan uit het huis getakeld. Ⓒ Anadolu Agency via Getty Images

Jeruzalem - Een Israëlische raket is donderdag in een huis in Gaza op een bed beland. Het enorme explosief stortte neer in een slaapkamer en maakte klaarblijkelijk een zachte landing. Of dat de reden is dat het gevaarte niet tot ontploffing kwam is niet bekend.