Iets minder nieuwe coronabesmettingen gemeld

BILTHOVEN - Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6378 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is minder dan op zaterdag, toen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een recordaantal van 6500 meldingen van positieve tests had gekregen. Het waren er aanvankelijk 6504, maar dat is zondag bijgesteld.