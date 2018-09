Vrouw valt door raam toilet

Na een bezoek aan het toilet was de vrouw haar evenwicht kwijtgeraakt. De politie weet nog niet hoe dat kon gebeuren. Er is in elk geval geen sprake van een misdrijf. Het ongeluk gebeurde aan de Kerkstraat in de Domstad.

