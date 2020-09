Mourad T. afwezig bij zaak Hoornse serieverkrachter

De pro formazitting duurde maar enkele minuten. De verdachte is in de afgelopen maanden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. Over de resultaten van het psychiatrisch onderzoek werden tijdens de zitting geen mededelingen gedaan.

T. is eerder veroordeeld voor een zeer gewelddadige verkrachting van een toen 16-jarig meisje in zijn woonplaats Hoorn. Het slachtoffer vertelde over wat haar is overkomen eerder aan De Telegraaf: „Hij sleurde me aan mijn paardenstaart van de scooter. Ik verging van de pijn omdat hij mijn hele gewicht aan de staart meetrok.” Dat T. in deze eerdere zedenzaak niet psychisch is onderzocht, leidde tot vragen in Tweede Kamer. Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) zegt dinsdagmiddag desgevraagd tegen De Telegraaf: „Met psychisch onderzoek wil je voorkomen dat daders in herhaling vallen. Daarom willen wij dat bij ernstige zedenzaken verdachten standaard psychologisch worden onderzocht.”

Kuiken doelt op de eerder veroordeling van T. in september 2015 tot 27 maanden cel voor de verkrachting van de 16-jarige. Na het uitzitten van zijn straf slaat T., volgens het openbaar ministerie, opnieuw toe. Mei vorig jaar werd bij de Holenweg in Hoorn een 23-jarige vrouw werd haar fiets getrokken, mishandeld en verkracht. Na drie weken arresteert de recherche T. De ontsteltenis in Hoorn is groot als blijkt dat de verdachte dezelfde man is die in 2015 is voor een brute verkrachting van het 16-jarig meisje in Hoorn is veroordeeld. Volgens justitie heeft hij drie keer in een paar maanden toegeslagen: 1 verkrachting en 2 aanrandingen. De rechtbank in Alkmaar trekt op 15 oktober een hele dag uit voor behandeling van drie zedendelicten die T. vorig jaar zou hebben gepleegd.