Alleen Franse ambassadeur moet Niger uit

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vrijdag dat Niger had laten weten dat dit niet het geval was. „Een dergelijk verzoek is niet ingediend bij de Amerikaanse regering.” De Duitse ambassadeur reageerde op X, voorheen Twitter met een kort bericht: „Het is nepnieuws!” Een bron in de junta bevestigt tegenover persbureau Reuters dat alleen de Franse ambassadeur is gevraagd te vertrekken.

Inmiddels heeft AFP op X een correctie geplaatst. „Eerdere berichten dat de Duitse, Nigeriaanse en Amerikaanse ambassadeurs het land moesten verlaten zijn gebaseerd op verklaringen die sindsdien niet authentiek zijn verklaard door de autoriteiten. Deze posts worden gewist.” Ook de post over de Ghanese ambassadeur is verwijderd.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten dat het „kennis heeft genomen van het verzoek”, maar dat alleen „de legitiem gekozen Nigerese autoriteiten” een dergelijk verzoek kunnen indienen. „De putschisten hebben niet de bevoegdheid om dit verzoek in te dienen.”

Frankrijk heeft nog meer dan duizend militairen in Niger gestationeerd die helpen met het bestrijden van jihadistische groepen. Die militaire samenwerking werd door de nieuwe junta al snel stopgezet. Sinds de staatsgreep is er een sterk anti-Frans sentiment en hebben aanhangers van de coupplegers meerdere malen gedemonstreerd tegen Frankrijk bij de ambassade en een militaire basis.

De Franse regering heeft zich uitgesproken tegen de coup en wil dat de vorige president in zijn functie wordt hersteld. Net als de rest van de Europese Unie stopte het land met de ontwikkelingshulp en economische samenwerking in Niger. Parijs steunt de ECOWAS, het verband van West-Afrikaanse landen, dat dreigt in te grijpen als de orde niet hersteld wordt in Niger. De junta verwijt de ECOWAS dat het zich voor het koloniale karretje van Frankrijk laat spannen.