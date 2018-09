Slowaaks referendum over homorechten ongeldig

De conservatieve Alliantie voor de Familie wilde met het referendum voorkomen dat homoseksuele Slowaken in de toekomst kunnen trouwen of kinderen kunnen adopteren. Dat kan momenteel niet, maar de volksraadpleging moest het moeilijker maken de wet later te veranderen.

Homorechtenactivisten en hun sympathisanten hadden opgeroepen niet te gaan stemmen. Uit het nee-kamp klonken na het referendum dan ook tevreden geluiden. „De uitkomst laat zien dat een campagne vol vooroordelen mensen niet op de been wist te krijgen”, concludeerde een activist.