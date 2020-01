Vijf jongemannen gewond bij ongeluk in Arnhem

Ⓒ Persbureau Heitink

ARNHEM - Bij een auto-ongeluk in Arnhem zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf jongemannen in de leeftijd van 18 tot en met 21 jaar uit de regio Arnhem gewond geraakt. Op de Johan de Wittlaan kwam het voertuig tegen een mast van de bovenleiding van de trolleybussen terecht.