Buma: geduld met Opstelten raakt op

„Opstelten zegt voortdurend: wacht u maar. En de Kamer heeft hem lang het voordeel van de twijfel gegeven. Maar het geduld begint op te raken; die waarschuwing wil ik wel geven. Het is nu aan Opstelten om te laten zien dat hij het kan.”

Het CDA verwijt het kabinet sinds het aantreden zonder visie te zijn gaan bezuiningen op veiligheid, onder meer op de inlichtingendienst AIVD. Volgens Buma moet het kabinet nu duidelijk maken wat het wil met het veiligheidsbeleid.„Het kabinet zegt: ja, we zetten meer in op jihadisme. Maar het kabinet zegt niet eerlijk wat er dan minder gebeurt. Het NFI helpt ook mee om terrorisme te bestrijden, en de wijkagent kijkt ook of er radicalisering plaatsvindt.”