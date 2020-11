Vliegtuig raakt bruine beer tijdens landing in Alaska

Geen van de zes passagiers of medewerkers van de vliegmaatschappij raakte bij het voorval gewond.

De bruine beer, een vrouwtje, overleed. Een van haar jongen, vermoedelijk rond de twee jaar oud, bleef ongedeerd.

De landingsbaan was zo’n tien minuten voor het incident vrijgemaakt. Alles verliep zoals gepland. Maar, het was al donker geworden en de beer is over het hoofd gezien.

Oversteek

Toen het vliegtuig net met de wielen de grond had geraakt zagen piloten de beren snel de landingsbaan oversteken. De dieren konden nog ontweken worden met de neus van het vliegtuig, maar seconden later voelde de piloot toch een klap aan de linkerzijde van het vliegtuig.

Het vliegtuig blijft nu aan de grond tot het weer gerepareerd is. Het dode dier is opgehaald.