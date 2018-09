Familie ontvoert zoon voor zijn opvoeding

De jongen werd door de collega van zijn tante in een busje gelokt. Daar werd hij vastgebonden en bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens werd hij naar een kelder gebracht, waar hij zijn broek moest uittrekken. Hij kreeg te horen dat hij verkocht werd als seksslaaf en zijn moeder nooit meer zou zien. Pas na vier uur werd hij vrijgelaten, waarna zijn familie hem een preek gaf.

De familieleden vinden dat ze niets fout hebben gedaan. Ze wilden de jongen leren dat het onverstandig is om onbekende mensen te vertrouwen. Hij zou namelijk veel te aardig zijn voor onbekenden. Door een ontvoering in scène te zetten hoopten ze dat het jochie in de toekomst voorzichtiger wordt.

De jongen is inmiddels in een beschermende omgeving geplaatst.