'V&D moet het roer omgooien'

"Met wurgen en trekken probeert V&D haar organisatie van de ondergang te redden: personeel moet loon inleveren en V&D eist een huurstop van 4 maanden. Dit laatste is natuurlijk helemaal uit den boze; iedere Nederlandse huurder moet huur betalen, hoezo V&D niet? Geen goed voorbeeld naar de gewone man, die de bezuinigingen ook in de portemonnaie voelt en niet ontzien wordt.

Het moge duidelijk zijn, dat hier geen sprake meer is van een gezonde onderneming. De uitdaging is om aan een heel ander soort bedrijf of bedrijfjes te denken; vervang het grootschalige warenhuis door kleinschalige, gespecialiseerde bedrijfjes. De tijden zijn veranderd, de klant heeft andere wensen.

Een ondernemer die niet over de creativiteit beschikt, om een bedrijfsformule los te laten op deze veranderde tijden, is gedoemd, om de tent te sluiten. En ik denk ook, dat kleinschaligheid arrogantie verdrijft."

Hoe kan Vroom & Dreesman weer een florerend bedrijf worden? Is V&D überhaupt nog te redden? Wij horen graag uw mening.