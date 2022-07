Transfer Timber hoog op recordlijsten FC Utrecht en Feyenoord

Voor FC Utrecht is het de op één na grootste uitgaande transfer na Sébastien Haller, die 10 miljoen euro opbracht (en door een doorverkooppercentage en opleidingsvergoeding in totaal 17 miljoen euro). Als bonussen en doorverkooppercentage buiten beschouwing worden gelaten, is Timber op dit moment de grootste uitgaande transfer ooit van FC Utrecht. Bij de verkoop van Haller aan Eintracht Frankfurt betrof het een kale transfersom van 7 miljoen euro met 3 miljoen euro aan bonussen en later nog eens een doorverkoopopbrengst van ruim 5 miljoen euro.

Nummer drie op de lijst is de verkoop van Dries Mertens aan PSV voor 7 miljoen euro, waarbij FC Utrecht geen bonussen of doorverkooppercentage had afgesproken. De verkoop van Timber is extra lucratief, omdat de middenvelder afgelopen zomer transfervrij is overgenomen van Ajax. Voor Haller werd bij zijn komst een voor FC Utrecht-begrippen behoorlijke transfersom van 750.000 euro overgemaakt aan Auxerre.

Door de verkoop van Timber en Maher heeft FC Utrecht dit net begonnen boekjaar al een positief transfersaldo van ruim 10 miljoen euro. Dat geeft een bepaalde financiële zekerheid.

FC Utrecht moet jaarlijks met transfers een fors operationeel tekort van 6 à 7 miljoen euro goedmaken.

Afgelopen boekjaar wist FC Utrecht dat bedrag ruimschoots te halen door de verkoop van Gyrano Kerk aan Lokomotiv Moskou (7 miljoen euro, kan door bonussen verder oplopen), Maarten Paes aan FC Dallas (1 miljoen euro), Vaclav Cerny aan FC Twente (1 miljoen euro) en Denso Kasius aan FC Bologna (3,5 miljoen euro, kan door bonussen verder oplopen).

Tegenover 12,5 miljoen euro aan transferinkomsten stond ruim 1 miljoen euro aan transferuitgaven voor Henk Veerman (300.000 euro) en Luuk Brouwers (750.000 euro).

Voor Feyenoord is de aankoop van Timber de grootste inkomende transfer ooit. Met een transfersom van 8,5 miljoen euro worden de aankopen van Marcos Senesi en Danko Lazovic (beide 7 miljoen euro) overtroffen. Eerder deze zomer liet Feyenoord al een recordbedrag noteren qua uitgaande transfers met de verkoop van Luis Sinisterra aan Leeds United voor 25 miljoen euro.