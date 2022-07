Transfer Timber hoog op recordlijsten Utrecht en Feyenoord

Feyenoord betaalt FC Utrecht 8,5 miljoen euro vast met 1,5 miljoen euro aan haalbare bonussen. Nummer drie op de lijst is de verkoop van Dries Mertens aan PSV voor 8,5 miljoen euro, waarbij FC Utrecht geen bonussen of doorverkooppercentage had afgesproken.

Door de verkoop van Timber en Maher heeft FC Utrecht dit net begonnen boekjaar een positief transfersaldo van ruim 10 miljoen euro. Dat geeft een bepaalde financiële zekerheid.

FC Utrecht moet jaarlijks met transfers een fors operationeel tekort van 6 à 7 miljoen euro goedmaken.

Afgelopen boekjaar wist FC Utrecht dat bedrag ruimschoots te halen door de verkoop van Gyrano Kerk aan Lokomotiv Moskou (6 miljoen euro, kan door bonussen 8 miljoen euro worden), Maarten Paes aan FC Dallas (1 miljoen euro), Vaclav Cerny aan FC Twente (1 miljoen euro) en Denso Kasius aan FC Bologna (3 miljoen euro, kan door bonussen 4 miljoen euro worden).

Tegenover 11 miljoen euro aan transferinkomsten stond circa 2,5 miljoen euro aan transferuitgaven voor Tasos Douvikas (1,2 miljoen euro), Henk Veerman (350.000 euro) en Luuk Brouwers (900.000 euro).

Voor Feyenoord is de aankoop van Timber de grootste inkomende transfer ooit. Met een transfersom van 8,5 miljoen worden de aankopen van Marcos Senesi en Danko Lazovic (beide 7 miljoen euro) overtroffen. Eerder deze zomer liet Feyenoord al een recordbedrag noteren qua uitgaande transfers met de verkoop van Luis Sinisterra aan Leeds United voor 25 miljoen euro.