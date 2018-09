Mexicaanse politie vindt 61 lijken in verlaten crematorium

Mensen die in de buurt van het verlaten crematorium wonen, hadden geklaagd over de vieze geur in de buurt van het gebouw in een plaats bij de stad Acapulco. Onder de doden zijn vier vrouwen. Alle lijken waren met kalk bedekt. Ook werden losse lichaamsdelen aangetroffen. Het crematorium zou al ongeveer een jaar buiten bedrijf zijn.

In de deelstaat Guerrero, waarin Acapulco ligt, zijn verscheidene misdaadbendes actief. De stad is met 104 moorden per 100.000 inwoners per jaar de op twee na gevaarlijkste stad ter wereld. De deelstaat kwam in september in het nieuws, toen er 43 studenten verdwenen. Zij werden door de politie aangehouden en overgedragen aan een drugsbende, die hen heeft vermoord.