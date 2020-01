’Liftdoden waarschijnlijk nietsvermoedend naar binnen gestapt’

De flat aan het Arnhemse Gelderseplein is uitgebrand. Een gezin is komen vast te zitten in de lift. De vader en het 4-jarige zoontje kwamen om, vermoedelijk door rookontwikkeling. De moeder en het dochtertje zijn zwaar gewond. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

AMSTERDAM - Eén op de vier Nederlanders heeft wel eens vastgezeten in een lift. Normaal gesproken geldt: ’Blijf rustig, sla alarm’. Maar de tragische gebeurtenis in Arnhem, waarbij een vader en zoon door brand in de liftkooi overleden, is volgens het Liftinstituut een uitzonderlijk geval.