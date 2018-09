Fietsster overlijdt op brug die opengaat

De vrouw fietste de brug op terwijl deze plotseling openging. Volgens de politie werd zij onder de brug dood gevonden op een pilaar. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht.

Volgens RTV NH zag het slachtoffer niet dat de brug openstond en reed zij dwars door de slagbomen heen. Een ooggetuige zei tegen de regionale omroep dat de vrouw aan de rand van de brug hing toen die omhoogging. Ze zou een smak hebben gemaakt van wel 15 meter hoogte.

De gemeente Zaanstad laat weten dat de Den Uylbrug op afstand wordt bediend. De brugwachter zit elders en bekijkt de situatie met camera's. Het is vooralsnog onduidelijk of de slagbomen open of dicht waren toen de vrouw eraan kwam.