Negen doden door busongeluk in Polen

Volgens een politiewoordvoerder was het het zondagochtend nog niet helemaal duidelijk hoe het ongeluk in de buurt van de stad Gliwice heeft kunnen gebeuren. Vermoedelijk was het minibusje tijdens een uitwijkmanoeuvre in een slip geraakt en op zijn kant terechtgekomen. De reisbus crashte vervolgens op het dak van het op zijn kant liggende voertuig. De weg was glad vanwege de regen.