'Met de stofkam door het pgb'

"Natuurlijk wordt er gefraudeerd; het zou me ook verbazen als dat niet zou gebeuren. Elke vorm van subsidie is fraudegevoelig dus ook het pgb.

Wat stoort is dat de suggestie wordt gewekt dat het met het juiste gebruik van het pgb wel erg droevig gesteld is. Uit de cijfers blijkt toch dat het enigszins meevalt. 30.000 gesprekken waarvan 2100 gevallen van mogelijke fraude. Een percentage van 7 procent, waarvan waarschijnlijk na onderzoek alsnog een gedeelte afvalt.

Natuurlijk moet elke vorm van fraude worden aangepakt, maar niet iedereen fraudeert bewust! Graag zou ik ook de cijfers willen zien van de fraude die wordt gepleegd met ZIN (Zorg in Natura). Een vorm van slagers die hun eigen vlees keuren. Zorginstellingen die voor hun cliënten een indicatie aanvragen en deze extra hoog aanvragen om zo meer budget binnen te halen. Vanuit de praktijk ken ik daar helaas de voorbeelden van.

Nu wil Van ’t Wout, van de VVD, alsnog met de stofkam door de 18.000 aanvragen die zijn ingetrokken.

Hij denkt dat deze zijn ingetrokken omdat de regels zijn aangescherpt. Ik denk ook dat dit een oorzaak kan zijn maar, zie deze zorgvragers niet als mogelijke fraudeurs. Het is dan ook te kort door de bocht van, Van ’ t Wout om dit zo te noemen. Het getuigt mijn inziens ook van een gebrek aan kennis.

Het aanvragen van een pgb is inmiddels een haast onmogelijke klus geworden. Het precies moeten omschrijven van de benodigde zorg is zo ingewikkeld, dat het voor een leek ondoenlijk is. Als de beoordelaars al niet meer weten hoe ze een aanvraag moeten beoordelen laat staan dat de aanvrager weet deze precies te omschrijven. Niet de zorgvrager staat centraal maar de juiste omschrijving van de zorgvraag. De omschrijving is bepalend of iemand wel of niet in aanmerking komt. Helaas heb ik ook hiervan, vanuit de praktijk teveel voorbeelden.

Als zorgvrager ben je overgeleverd aan de beoordelaar en zijn interpretatie van de aanvraag.

Prima dat alle uitbetalingen worden gedaan door de SVB, al levert dit ook al problemen op nu deze instantie het niet aankan. Wat dat betreft zou het Van ’t Wout sieren als hij daar onderzoek naar gaat doen, om te zorgen dat dit soepel verloopt. Maak een probleem niet groter dan hij is en probeer je niet te profileren over de rug van de zorgvragers."

Heeft u zelf een pgb of iemand uit uw omgeving? Wat zijn uw ervaringen?