Ook leerlingen Maritiem College doen examen: hierna het ruime sop

Premium Binnenland

’Gekke thema’s’ bij examen Engels en mogelijk recordaantal klachten bij LAKS

De vmbo-leerlingen aan het Thomas à Kempis College in Zwolle hebben na vijf dagen examens weinig te klagen. „Ik had er eigenlijk wel zin in vandaag”, vertelt Anouk Eilander nadat ze een half uur voor het einde al klaar is met haar examen Engels.