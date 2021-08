Slachterij Gosschalk in Epe mag weer open

Binnenland

Twee wolven ontsnapt in Dierenpark Amersfoort

In Dierenpark Amersfoort zijn maandagmorgen twee wolven ontsnapt uit hun verblijf. Na de ontsnapping liepen de dieren los door het park. Bezoekers van de dierentuin werden via de omroepinstallatie van het park en via een Burgernetmelding opgeroepen om naar binnen te gaan. Iets na half twee was de si...