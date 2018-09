Vrienden van Amstel LIVE! 2016 uitverkocht

Donderdagavond begon de kaartverkoop van de extra en negende show. Ook die was in enkele minuten uitverkocht, dus nog voordat de concertregistratie van de editie van dit jaar te zien was op RTL4.

Amstel laat weten nooit eerder zo veel kaarten in zo korte tijd te hebben verkocht. De organisatie is niet van plan nog meer shows te organiseren. "Jammer genoeg kunnen we niet aan de grote vraag voldoen en moeten we mensen teleurstellen. De Vrienden van Amstel LIVE! kent een lange voorbereidingstijd waardoor we op dit moment niet meer avonden kunnen aanbieden'', zegt de woordvoerster van Amstel. "Het blijft in 2016 bij negen showavonden."

De achttiende editie is volgend jaar van 21 tot en met 25 januari en van 27 tot en met 30 januari in Ahoy.