Verdachte beschieten ambassade Saudi-Arabië ook verdacht van poging moord

Bij de beschieting raakte niemand gewond. De bewaker was wel in het gebouw aanwezig.

De Zoetermeerder blijft de komende twee weken in ieder geval vastzitten, zo besloot de rechter-commissaris maandag. De man wordt verdacht van het plegen van geweld tegen een internationaal beschermd persoon.

’Verward’

De Zoetermeerder werd donderdagmiddag in zijn straat aangehouden nadat een speciaal rechercheteam hem op het spoor was gekomen. Of de beelden van de camera op de diplomatenpost hebben meegespeeld is nog niet duidelijk. Op de ambassade werden zeker 29 kogels afgevuurd in de vroege ochtend. De man werd eerder al veroordeeld omdat hij hetzelfde gebouw had beklad. Hij kreeg hiervoor een geldboete. Het onderzoek is nog in volle gang, zo stelt het OM. De politie is nog op zoek naar getuigen die iets hebben gezien op de donderdagochtend.

Tegen Omroep West zeggen buren van de verdachte dat hij verward was. „Hij dacht dat hij de profeet was”, zegt een van hen.

