Leger VS erkent: droneaanval Kabul was verkeerd

Het Pentagon had gezegd dat het leger een auto die een IS-bom bevatte had vernietigd. McKenzie geeft toe dat er hoogstwaarschijnlijk geen strijders van Islamitische Staat zijn geraakt, maar wel tien burgers onder wie zeven kinderen.

De legerchef schetste dat er geloofwaardige informatie was over een nieuwe aanval niet lang na de aanslag die dertien Amerikaanse militairen doodde bij het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad gedurende chaotische evacuaties. In de getroffen Toyota zouden explosieven liggen, maar daar is niets van gebleken, zoals The New York Times al schreef.

Volgende explosies waarvan het Pentagon beweerde dat die bewezen dat er explosieven in het voertuig zouden zitten, bleken afkomstig van een gastank. Van een dreiging voor Amerikaanse militairen was achteraf geen sprake, aldus McKenzie.

Defensie Austin biedt in een verklaring namens het departement condoleances aan aan de nabestaanden, in het bijzonder die van de bestuurder van de auto, Zemari Ahmadi, een voormalig werknemer van een Amerikaanse hulporganisatie. „We weten nu dat er geen verband was tussen mijnheer Ahmadi en IS, en dat zijn activiteiten die dag volstrekt onschuldig waren en helemaal niets te maken hadden met de dreiging die wij dachten te zien.” De minister zegt te willen leren van deze „verschrikkelijke fout. We moeten hard werken om herhaling voorkomen.”