Overleden persoon bij hennepkwekerij aangetroffen in woning Zandvoort

ZANDVOORT - De politie is zondagmiddag een onderzoek gestart in een woning aan de Dr. de Visserstraat in Zandvoort. De hulpdiensten werden rond 14.30 uur opgeroepen, waarna agenten de woning betraden en daar een overleden persoon aantroffen bij een hennepkwekerij.

