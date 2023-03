Schrikken tijdens bezichtiging: vorige bewoner spaarde bergen bijbels en porno

De deur ging open tijdens de bezichtiging en beiden waren met stomheid geslagen. De woning was bezaaid met bergen afval, pornografische tijdschriften en bijbels. „Je kon amper door het huis lopen, zoveel spullen lagen er. Je kon de vloer niet eens zien”, vertelt Lima tegenover persbureau Jam Press. „Ik had nog nooit zoiets meegemaakt.”

In het huis bleek, niet geheel verrassend, een ’hoarder’ gewoond te hebben. Nadat hij het huis in de verkoop had gezet, schaamde hij zich zó erg voor het interieur dat hij al zijn ’bezittingen’ achterliet en de benen nam. De makelaar vond dit geen probleem.

Ondanks de rotzooi vonden Lima en Walsh het huis prachtig. De ligging en de ruimte waren alles wat ze gewenst hadden en dat allemaal voor een betaalbare prijs. Het stel deed als enige een bod en werd de ’trotse’ nieuwe eigenaar van het pand.

Sorteren

Maar toen begon de helse karwei: opruimen. In april 2022 gingen ze van start. Tegen de verwachtingen van hun vrienden in schoven ze niet alles in één keer in een vuilniswagen, Lima wilde namelijk alles sorteren. „Ik hou van vintage mode en ik winkel eigenlijk alleen in kringloopwinkels. Dus ik dacht: ’Ik zal de verantwoordelijkheid op me nemen, dit is mijn droom die uitkomt!’” Of Walsh hier ook blij mee was, laten ze in het midden. Maar vol goede moed begon Lima stapeltje voor stapeltje de verzamelingen te sorteren.

Het echtpaar heeft nu één jaar de sleutel van het huis en meldt maandag tegenover het persbureau dat zij eindelijk aan het einde van deze maand in de woning kunnen trekken. „Alles is opgeruimd!”, aldus Lima. Ze vertelt hoe ze ontelbare keren met volle tassen naar de kringloop zijn gereden. „Maar we hebben niet alles weggedaan! Mijn vriend heeft alle vintage Playboy-hoezen bewaard!”